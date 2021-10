Lazio, emergenza in difesa: è arrivato il momento di Stefan Radu

RASSEGNA STAMPA - Il giorno di Stefan Radu è arrivato. Si presumeva sarebbe potuto essere giovedì contro il Marsiglia per avere un po' di ritmo nelle gambe, ma alla fine il romeno farà il suo esordio stagionale con la maglia della Lazio per la tredicesima volta oggi a Verona. Sarri è stato messo in difficoltà nelle scelte di formazione per via della doppia assenza in difesa (Luiz Felipe e Acerbi dovranno scontare la giornata di squalifica) e ha deciso, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, di affidarsi all'esperienza del Boss. In settimana sono stati provate diverse soluzioni, come l'accoppiata Marusic-Patric, ma alla fine l'opzione più plausibile è risultata quella del numero 26 in campo.