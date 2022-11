Lazio, emozione incredibile per Cataldi: il regalo del destino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giornata particolarmente importante e sentita in casa Lazio. C’è chi vivrà il suo primo derby con la maglia biancoceleste che sognava da bambino, Alessio Romagnoli, e chi invece ha già realizzato questo desiderio ormai anni fa e oggi si prepara a esaudirne un altro. È Danilo Cataldi, romano e laziale nel midollo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il destino toglie ma dà anche. L’assenza di Ciro Immobile ha fatto si che a indossare la fascia da capitano e a guidare la squadra fosse Sergej Milinkovic Savic, ma il serbo purtroppo dovrà scontare la squalifica rimediata nel precedente turno e quindi sarà il centrocampista a ereditare il ruolo. Sarà la sua sesta stracittadina, ma la prima con la fascia al braccio. Un onore e un onere per il biancoceleste. Se l’è conquistata col duro lavoro e a piccoli passi. Mai una parola fuori posto, con grande rispetto e umiltà si è affidato ai propri allenatori e ora sta raccogliendo i frutti di tutti i sacrifici fatti. Con orgoglio la sfoggerà in campo, trascinerà i compagni verso l’obiettivo con l’intento di lasciare il segno come fece in quella sfida a marzo del 2019.

