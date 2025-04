Lazio, estate internazionale: a luglio l’amichevole con il Fenerbahçe di Mourinho

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La stagione entra nella fase decisiva, ma la Lazio guarda già avanti. In attesa di definire con certezza sede e date del ritiro estivo, la società è al lavoro per organizzare il precampionato e, come evidenzia il Corriere dello Sport, un’amichevole è già in via di definizione.

Rispetto agli ultimi anni, l’idea del club è quella di strutturare un'estate diversa, con un numero maggiore di test internazionali per prepararsi al meglio alla nuova stagione ed è per questo che la Lazio dovrebbe affrontare il Fenerbahçe dell'ex allenatore della Roma José Mourinho, in un'amichevole in programma il 30 o il 31 luglio in Turchia.

