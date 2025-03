Lazio, Fabiani: "Noslin e Dele-Bashiru? A giugno vedremo quali pezzi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, si è aperto a 360° ai microfoni de Il Messaggero. Tra i vari temi analizzati, anche quello di Dele-Bashiru e Noslin, spariti dai radar e voluti da Baroni. Il ds ha spiegato:

"A giugno vedremo quali pezzi della macchina sono stati funzionali e quali no", aggiungendo che in inverno la società non ha voluto togliere nessun ingranaggio proprio perché tutto stava girando alla grande. Non solo, sono state rifiutate offerte super per accontentare il tecnico Baroni e lasciargli un organico competitivo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.