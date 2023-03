Lazio, Felipe Anderson e Milinkovic due facce della stessa medaglia: al derby devono essere perfetti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si può descrivere nelle prestazioni degli uomini simbolo di questa squadra: Milinkovic e Felipe Anderson. Il declino del Sergente da dopo il Mondiale raffigura le prestazioni deludenti dei biancocelesti in Europa, mentre la grinta e i gol del brasiliano, che come ricorda la rassegna stampa di Radiosei ha siglato la sua cinquantesima marcatura laziale contro l'Az Alkmaar, rispecchiano ciò che di buono la squadra di Sarri sta facendo in campionato. Queste due facce della stessa medaglia domenica dovranno combaciare. Alle 18 si gioca forse la partita più importante della stagione. Non solo perché è il derby e la posta in palio è alta, ma anche perché la Roma è vicina in classifica e questa sfida può essere decisiva per la corsa al quarto posto.

EFFETTO DERBY - La stracittadina contro la Roma potrebbe risvegliare dal torpore il serbo, che per l'occasione indosserà la fascia da capitano (Immobile infortunato rimarrà in panchina a dare supporto ai compagni). Milinkovic ha già segnato ai cugini tre volte, una sfida di questo tipo non può che caricarlo. Pipe, come viene chiamato dai tifosi, ha deciso il derby d'andata in cui ricopriva il ruolo di vice Immobile. Dovrà farlo anche domenica e pare che in quella posizione si trovi anche abbastanza bene: delle nove reti segnate ad oggi, ben sei sono state realizzate da prima punta.