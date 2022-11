Lazio, Felipe Anderson il sempre presente: si tratta il rinnovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stakanovista. Felipe Anderson non si ferma: quest'anno sono 21 su 21 le partite giocate e, aggiungendo anche quelle dello scorso anno, è a quota 69. Il brasiliano ha giocato tutte le gare dell'era Sarri e in oltre il 90% delle sfide è partito titolare. Numeri impressionanti per l'ex West Ham che è pronto a legarsi a vita ai biancocelesti. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, la società sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, per prolungarlo fino al 2027. L'accordo potrebbe essere raggiunto già nelle prossime settimane. Con la firma, dovrebbero essere ritoccate anche le cifre: Pipe dovrebbe passare dai 2 milioni a una cifra intorno ai 3 milioni, attraverso una serie di bonus.