Lazio, fiato sospeso per le assenze a Formello: oggi l'esito dei tamponi

Tutti col fiato sospeso a Formello. Nella giornata di ieri, oltre alle assenze indefinite (e non comunicate dalla società) di Strakosha, Cataldi e Armini, si sono aggiunte quelle di Luiz Felipe e Leiva. La Lazio non ha dato notizie ufficiali su eventuali prognosi e diagnosi su nessuno di questi tesserati, e da tempo non vengono pubblicati bollettini medici. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, alcuni di questi potrebbero aver accusato sintomi di Coronavirus in tempi diversi.

LA SITUAZIONE – Strakosha e Armini non si vedono da dopo Lazio – Borussia, Cataldi ancor prima. I tre hanno saltato anche Lazio – Bologna, mentre Luiz Felipe e Leiva, da considerare out per il Bruges, non erano presenti ieri a Formello: le assenze sono state notate dopo che il gruppo squadra ha effettuato i tamponi alle 9:00 come da protocollo Uefa, in attesa dei risultati di oggi. La speranza è che non ci siano ripercussioni per gli indisponibili e per gli arruolabili. In assenza di Leiva, Cataldi ed Escalante (problema alla gamba destra), in mediana potrebbe toccare a Parolo. La squadra si allenerà oggi a Formello alle ore 11:00, poi pranzo e partenza con arrivo nel tardo pomeriggio in Belgio. Secondo il protocollo Uefa, si può giocare con un minino di 13 calciatori disponibili garantiti dalle squadre. Sono ore importanti a Formello in attesa dell'esito dei tamponi in vista del Bruges: si resta col fiato sospeso.

