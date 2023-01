Lazio - Fiorentina, è la sfida dei record: Sarri punta ancora Maestrelli

RASSEGNA STAMPA - Altro appuntamento importante per la Lazio, quello di oggi con la Fiorentina. La sfida all’Olimpico sarà fondamentale per il percorso intrapreso da Sarri e i suoi ragazzi verso la tanto desiderata Champions, ma anche dal punto di vista della continuità. Quest’ultima è la chiave di volta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti sono chiamati a dare seguito alle ultime prestazioni che gli hanno consentito di portare a casa tre successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Sarebbe la dimostrazione che ora quei cali di tensione non sono più un problema. Ma non solo, l’eventualità permetterebbe ai biancocelesti di tagliare un altro record societario. Continuità fa rima con imbattibilità e proprio in questo il mister toscano potrebbe nuovamente eguagliare Maestrelli e addirittura, a fine campionato, superarlo. I numeri dicono che le sfide terminate a reti inviolate sono 11, ne basterebbe un’altra per poter replicare quanto fatto dalla Lazio scudettata del ’74 dopo venti giornate. Un traguardo importante per tutta la squadra.