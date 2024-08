Lazio - Flaminio, l'esterno e gli spazi dei tifosi: le nuove immagini del progetto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il primo rendering dello stadio della Lazio - il volo dall'alto sull'impianto nei progetti del club - è il momento di entrare nell'impianto. Il masterplan presentato a inizio luglio da Lotito, riporta Repubblica, è di fatto un tour virtuale nel Flaminio del futuro. A tutto tondo, così come sono stondate le forme del secondo anello che i progetti ingaggiati dalla società pensano di calare sopra la struttura messa a punto da Nervi per le Olimpiadi del 1960. Si parte dall'esterno, dove la struttura originale si innalza per sostenere il secondo ordine di tribune. Tutto attorno corre una passerella sospesa, dove si vedono immaginari tifosi biancocelesti sventolare le proprie bandiere prima di prendere possesso degli spalti. Sul fianco il loro del club. Tra i due piani c'è luce, filtra la luce proiettata sul campo dalle file di riflettori interni. Dentro si incontra lo zoccolo duro del tifo. Ecco la Nord, i bandieroni e i fumogeni. L'effetto è amplificato ovviamente con la visuale del calcio d'angolo. E poi ecco la bandierina, i giocatori in campo e lo sponsor tecnico Mizuno. In curva - e i tifosi fanno gli scongiuri - è già festa.

