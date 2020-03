Lazio, Garlaschelli: "C'è più programmazione rispetto al '74"

La Lazio di Inzaghi come quella del '74. Paragone legittimo ma già sentito, che trova una voce fuori dal coro. È quella di Renzo Garlaschelli, uno degli eroi di quella banda mitica, in disaccordo su tale accostamento: "Quella squadra nel 1972 fu messa su in 15 giorni di calciomercato: veniva dalla B e due anni dopo diventò campione d’Italia. Questa è stata programmata con acquisti di livello internazionale. Ora lotta per lo scudetto dopo aver già vinto diversi trofei", sono le sue parole riportare dalla rassegna stampa di Radiosei. Una cosa è certa: si tratta di due squadre fortissime. La prima ha già compiuto un'impresa storica, la seconda ci sta provando: "La forza di questa squadra sta nei risultati. Quando noi iniziammo a vincere non ci fermò più nessuno" - dice Garlaschelli, che poi conclude - "Se la Lazio non perde a Bergamo si può continuare a credere nelle belle sorprese...".

