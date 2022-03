Lazio, Garlaschelli ricorda Wilson: "Aveva sempre le parole giuste al momento giusto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tremenda e inattesa la notizia della scomparsa di Pino Wilson, per Renzo Garlaschelli così come per tutto il mondo laziale. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex compagno di squadra di Wilson nella Lazio scudettata del '74 ricorda così il suo capitano: "Di una grande umanità e di notevole intelligenza. Sapeva sempre trovare le parole giuste al momento giusto. Quando giocava era un po’ più chiuso, più spigoloso, anche più taciturno. Poi, dopo aver smesso di fare il calciatore e raggiunta la piena maturità come uomo, ha smussato certi angoli del suo carattere ed è venuta fuori tutta la sua generosità e la sua grande capacità di mettersi a disposizione degli altri". Una persona che l'ambiente biancoceleste ha imparato a conoscere forse ancora di più negli anni successivi alla sua carriera calcistica e che ora lascia un grande vuoto tra la sua gente.