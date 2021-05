Lazio - Genoa, c'è un dato curioso: se Correa segna...

Dopo la doppietta rifilata al Milan, Inzaghi non può che confermare la presenza in campo di Correa. Il Tucu ha preso le redini dell'attacco e portato i suoi alla vittoria. Contro il Genoa dovrà fare lo stesso. I tifosi si sono sempre aspettati qualcosa in più da lui, ora che si è sbloccato si spera non si fermi più. Il primo ostacolo da superare è proprio il Grifone: in carriera Correa ha affrontato i rossoblù 6 volte senza andare mai a segno. Questo è accaduto anche con Torino e Roma, prossime avversarie della Lazio. Questo dato dovrà stimolare il numero 11 come quando ai tori si sventola davanti gli occhi il drappo rosso. Lui può essere l'arma in più per centrare l'obiettivo Champions.

