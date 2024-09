Lazio, grinta e qualità: Guendouzi è pronto a prendersi la leadership

WEBTV ESCLUSIVA - INTRIERI (AD AEROITALIA): "LA LAZIO? ECCO COM'È NATO L'ACCORDO. SUL PROGETTO..." Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | ZALEWSKI-GALATASARAY, FUMATA NERA. E PELLEGRINI... CALCIOMERCATO LAZIO - Fumata dal colore grigio scuro, con forte tendenza al nero. Zalewski e il Galatasaray è un matrimonio che difficilmente si farà. L’esterno polacco della Roma non è convinto del possibile trasferimento, inoltre manca anche il... CALCIOMERCATO LAZIO - Fumata dal colore grigio scuro, con forte tendenza al nero. Zalewski e il Galatasaray è un matrimonio che difficilmente si farà. L’esterno polacco della Roma non è convinto del possibile trasferimento, inoltre manca anche il...