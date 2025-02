Lazio, Guendouzi e Rovella uomini chiave per Baroni. Contro il Cagliari...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non può rinunciare ai suoi due perni di centrocampo. Guendouzi e Rovella sono dominanti, Baroni spera di averli per Cagliari, a ancora non è detto che ci saranno entrambi. Il francese è stato colpito dall’influenza e le forme virali vanno valutate quotidianamente, sarà rivalutato oggi; mentre invece l’azzurro ci sarà, contro il Braga ha scontato la squalifica europea. Il ritorno della loro coppia è fondamentale per ricomporre il cuore pulsante di questa Lazio. Si sono cercate anche alternative, ma non hanno più avuto ricambi efficaci da quando s’è fatto male Vecino. Si è tentato con Dele-Bashiru, esperimento non del tutto riuscito, fatta eccezione di qualche sprazzo. Non si è potuto neppure provare con Castrovilli, passato dall’acquisto alla cessione in sei mesi. Per disperazione non è rimasto che Gila, coraggioso e temerario nell’accettare il ruolo di mediano a Braga, poi è toccato a Pedro quando l’ex Real è uscito. La coppia titolare biancoceleste è difficile da sostituire, ma lo dimostrano anche i numeri. Come riporta il Corriere dello Sport, ad esempio solo Ederson ha recuperato più palloni rispetto a Rovella (166 contro 140) contando tutte le competizioni e solo Frendrup ha vinto più contrasti di lui (45 contro 32). Tra i centrocampisti che hanno tentato almeno 900 passaggi in Serie A, e che in percentuale ne hanno completati di più, si trovano Rovella (91.2%, 1053 passaggi su 1154) e Guendouzi (90.6%, 1106 su 1221) con Lobotka (90.9%).