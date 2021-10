Lazio, Guidolin: "Il lavoro di Sarri è superiore a quello d'Inzaghi e Mourinho"

RASSEGNA STAMPA - Serie A, bentornata. Dopo la pausa per le rispettive nazionali, il campionato si appresta a ripartire. Ad esprimere le proprie sensazioni in merito all'andamento dei club italiani in queste prime sette giornate è Francesco Guidolin. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex calciatore e allenatore, ora commentatore di DAZN, si è espresso così in merito: "Una squadra forte? Il Napoli. Detto che giocava bene anche con Gattuso, Spalletti da grande allenatore qual è gli ha portato altre cose. Mi affascina il Napoli, è una squadra che privilegia il gioco, ha qualità, è agile, veloce, e davanti è esploso Osimhen, che quando parte è dirompente. Mi faccia dire un’altra cosa su Luciano. Sta buttando anima e cuore dentro la sfida, andrà molto lontano. Andrà molto lontano e basta per ora, lo scudetto se lo giocheranno in sette, anche l’Atalanta".



LAZIO - "A oggi il cantiere più aperto è quello della Lazio, ma c’era anche da aspettarselo, avendo cambiato sia l’allenatore che il sistema di gioco. Il lavoro che deve fare Sarri è superiore a quello che devono fare Simone Inzaghi all’Inter e Mourinho alla Roma. In certi casi ci vuole pazienza e al tecnico va dato il tempo di far crescere la squadra, perché ricordatevi che l’allenatore bravo finisce sempre per trovare la soluzione giusta. E Sarri è bravo. Poi non dimentichiamo che la Lazio ha anche tanta qualità".