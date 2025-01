Lazio | Hysaj e Basic si giocano il reintegro: non si escludono "tagli" diversi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Da qui al 3 febbraio, quando chiuderà la sessione invernale del calciomercato, Hysaj e Basic si gioca tanto, forse anche un reintegro definitivo nel gruppo Lazio fino alla fine della stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, gli ingaggi pesanti hanno limitato le possibilità di uscita, mentre gli infortuni hanno ricreato spazi in cui si sono infilati. Ci sono al momento pedine tutt'altro che inamovibili (Castrovilli) e altre non proprio sicure di conferma (Isaksen). Tutto può succedere, non sono da escludere "tagli" differenti rispetto a quelli d'inizio settembre, quando l'ex viola rimase fuori dalla lista Uefa mentre Basic e Hysaj non vennero inseriti nell'elenco degli Over di Serie A. Le valutazioni a Formello sono apertissime, come confermato anche da Fabiani nel lungo intervento di ieri ai canali ufficiali: "I fuori lista hanno fatto vita di gruppo insieme agli altri, non si sono allenati in altri orari. Abbiamo rispettato professionalità e valore, può darsi che torneranno utili alla Lazio".

Il 4 febbraio, quando andranno definite le liste per Serie A ed Europa League, si faranno le valutazioni definitive. La sensazione attuale è che Hysaj abbia buone possibilità di essere reintegrato. Ma anche il destino di Basic, così come quello dell'ex Napoli, dipenderà dal mercato e, in particolare, dall’esito delle trattative per il centrocampista richiesto da Baroni. Qualora non si trovasse il profilo giusto e il croato non fosse ceduto, Baroni potrebbe rivalutarne il reintegro a discapito di Castrovilli. Tutto è possibile e da non escludere.

