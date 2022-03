Lazio, i più giovani scalpitano in attesa delle occasioni giuste nel finale di campionato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano dieci giornate alla fine del campionato, la Lazio si avvia al rush finale in cui un ruolo importante potrebbe essere giocato anche dai giocatori più giovani della rosa. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, a non aver ancora visto l'esordio con la maglia biancoceleste è Dimitrije Kamenovic, classe 2000 tesserato a gennaio dopo diversi mesi passati in stand by a Formello con la prima squadra. Dalla Primavera sale invece tra i convocati Romano Floriani Mussolini, anche lui giocatore di fascia come Kamenovic che non ha mai assaggiato la Serie A. In attacco ci sono invece volti più noti, ossia quelli di Raul Moro e Luka Romero: il primo è un 2002 che aveva esordito nel 2020 proprio contro la Juventus di Sarri e che in questa stagione ha raccolto 18 presenze e un assist, il secondo è un classe 2004 che ha avuto meno occasioni (4 presenze tra campionato e Coppa Italia) ma che lascia ben sperare per il futuro. La parte più giovane della rosa si tenga pronta, per le battute finali ci sarà bisogno di tutti.