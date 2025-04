Lazio, il derby si gioca anche fuori dal campo: Dybala carica la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Paulo Dybala non sarà in campo, ma proverà comunque a lasciare il segno. L’argentino, fermo per infortunio, sarà vicino alla squadra per tutto il pre-partita: guiderà i compagni da Trigoria allo spogliatoio, parteciperà alla riunione tecnica, li accompagnerà in pullman verso l’Olimpico e parlerà con ognuno per trasmettere ciò che significa giocare contro la Lazio. Dybala parlerà principalente con Soulé, all'esordio assoluto nella stracittadina.

Ma la Lazio non ha nessuna intenzione di lasciarsi condizionare da questa spinta esterna. Con la forza di uno spogliatoio compatto e la carica di un Olimpico a maggioranza biancoceleste, la squadra di Baroni vuole rendere inutile la carica del numero 21 giallorosso. Sul campo sarà battaglia vera: la Lazio cerca riscatto, tre punti pesanti per l’Europa e un derby da prendersi con i fatti, non con le parole.