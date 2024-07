Lazio, il pensiero di Benarrivo: "Con Baroni è un punto interrogativo"

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Antonio Benarrivo, ex calciatore di Brindisi, Padova e Parma. In particolare si è espresso sulla nuova Serie A e sui tanti cambi che stanno avvenendo quest'estate. Un pensiero, ovviamente, l'ha rilasciato anche sulle due romane, Roma e Lazio. Sui biancocelesti, però, non sembra essere molto sicuro, anzi. Questo è ciò che ha detto: "Un giudizio sulla Lazio di Baroni? Al momento è un punto interrogativo".