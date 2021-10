Lazio, il punto dall'infermeria: stop Ciro, pronto Muriqi, ansia per Milinkovic

RASSEGNA STAMPA - Alla vigilia del match contro il Bologna, valido per la settima giornata di campionato, Sarri deve fare i conti con l'infermeria. Dopo la vittoria del derby la Lazio vuole volare sulle ali dell'entusiasmo ma bisogna superare l'ostacolo rossoblu con Mihajlovic in bilico in panchina. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, non sarà della partita Ciro Immobile. L'infortunio rimediato nel primo tempo contro la Lokomotiv Mosca non è grave ma va comunque considerato. Per il numero 17 un'elongazione ai flessori che lo costringerà a stare dieci giorni lontano dal campo e dunque a saltare il match del Dall'Ara e gli impegni in Nazionale. Al suo posto si scalda Muriqi che avrà un'altra opportunità al centro dell'attacco biancoceleste, supportato dai due uomini più in forma del momento: Pedro e Felipe Anderson. Per il kosovaro sarà la prima da titolare quest'anno. Attenzione anche alla situazione Milinkovic. Il centrocampista della Lazio ha un fastidio simile a quello di Ciro, oltre a un leggero dolore alla spalla, ma proverà a stringere i denti e ad esserci contro Arnautovic e compagni.