Lazio, il punto dell'infermeria: le condizioni di Acerbi e Hysaj

Qualche giorno di riposo per tornare al top della forma dopo le ultime fatiche. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì 30 nel centro sportivo di Formello. Si inizia a pensare alla prima partita dell'anno, in programma il 6 gennaio contro l'Empoli all'Olimpico. Quello su cui Sarri punta è di recuperare l'intera rosa ed averla a sua disposizione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ai box sono finiti Francesco Acerbi e Hysaj. Il centrale ha riportato una piccola lesione al flessore della coscia sinistra nella partita contro il Venezia, il 6 gennaio saranno passate due settimane, tempo utile e necessario per tornare in forma. Il terzino albanese invece non è stato convocato nell'ultima gara a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia destra. Probabile che l'ex Napoli possa recuperare in tempo per i primi impegni del nuovo anno. Il reparto arretrato ha bisogno di loro, Sarri li aspetta con il nuovo anno pronto ad abbracciarli.