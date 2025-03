Lazio, il racconto di chi ha visto crescere Rovella: "Mai avuto dubbi, era di un altro livello"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La storia di Nicolò Rovella è una storia di vera e propria gavetta. Partito dal basso, è arrivato prima in Serie A e poi alla Lazio, in cui ormai è una pedina fondamentale. Il Corriere dello Sport, ripercorrendo la sua ascesa, dopo essere intervenuti ai nostri microfoni in esclusiva ha anche intervistato le figure che sono state cruciali nel suo cammino. Il primo è senza dubbio Giancarlo Corbetta, responsabile del settore giovanile dell'Alcione quando arrivò Rovella: "Che potesse avere un percorso così importante non era certo, ma lo reputavo di prospettiva, come dissi subito a Paolo, il padre", e come dargli torto.

Corbetta spiega che furono i suoi genitori e quelli di altri ragazzi u14 a cercarli perché volevano cambiare e riuscì a convincerli a sposare il progetto dell'Alcione. Secondo quanto raccontato, su Rovella non ci sono mai stati dubbi, era di un altro livello rispetto agli altri. Dopo una settimana era già leader, era ben voluto, un ragazzo d'oro. "Rimase solo un anno, ma tutti gli misero subito gli occhi addosso".

Fu proposto alle giovanili del Genoa quando non aveva neanche 14 anni, tanto che prima di chiudere l'accordo aspettarono il compleanno a dicembre: "Eravamo d’accordo con i genitori e con il club. Aspettammo il compleanno per farlo firmare e alla fine della stagione lo cedemmo per 50/60mila euro nonostante si fossero svegliati in tanti". Nel 2019, poi, l'esordio a San Siro contro l'Inter: "Mi vennero le lacrime agli occhi. Ero allo stadio con il papà Paolo e la mamma Debora. Aspettammo Nicolò e dopo la partita rientrammo tutti a casa a piedi".

Ma Nicolò non dimentica le sue radici. Quando può, torna all'Alcione per salutare vecchi amici e sostenere la squadra che gli ha dato i primi strumenti per diventare un professionista. "Rovella è un esempio per tanti ragazzi – spiega Matteo Mavilla, attuale direttore sportivo del club – ha sempre unito talento e umiltà. Ai suoi livelli si arriva solo con passione e lavoro".