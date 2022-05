Lazio, il rinnovo di Patric e la questione portiere: il punto sul mercato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Saranno mesi importanti i prossimi per la Lazio che si prepara a un'estate di cambiamenti. Il calciomercato dovrà regalare a Sarri qualche pedina in più per permettere al tecnico di alzare l'asticella a partire dalla prossima stagione e iniziare a dare fastidio alle altre per un posto in Champions League. Mentre il Comandante va verso il suo personale rinnovo di contratto, il mister parla anche con la dirigenza per stabilire le proprie strategie di mercato. Patric, diventato titolare e protagonista di un bel percorso di crescita, è a un passo dal prolungamento del contratto fino al 2027. Poi la società dovrà puntellare il reparto con almeno altri due innesti. I due nomi più caldi sono quelli di Romagnoli, Casale e Chust. Caputo è uno dei favoriti per diventare il prossimo vice Immobile, mentre più particolare è la situazione portiere. Carnesecchi è il preferito di Sarri, ma occhio ai tanti nomi che circolano in orbita Lazio: da Vicario a Cragno, passando per Gollini e Provedel. Pepe Reina resterà come secondo. Il suo contratto prevedeva l’estensione automatica di un anno con la qualificazione in Europa League. Sarà la chioccia del prossimo titolare biancoceleste.