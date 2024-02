Lazio, Immobile diviso tra campionato e Champions. In Nazionale spera...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Minutaggio oculato e tanti obiettivi: è questo in breve il prossimo futuro di Ciro Immobile. L'attaccante è diviso tra campionato, Champions League e Nazionale, visto che in estate si giocherà l'Europeo in Germania. Come riportato da Il Messaggero, Sarri non può fare a meno del suo bomber, soprattutto in quest'ottimo stato di forma.

Con un Castellanos in calo, e nonostante i prossimi impegni con Milan e Bayern Monaco, il numero 17 con ogni probabilità guiderà l'attacco biancoceleste contro la Fiorentina. Anche perché l'attaccante di Torre Annunziata quando vede viola si scatena: otto gol realizzati per sette vittorie e un pareggio. Al Franchi, tra l'altro, ha preso parte a sei reti (quattro e due assist) nelle ultime cinque gare.

Sono numeri che non possono essere lasciati in panchina, soprattutto quando in testa si ha l'obiettivo di raggiungere il podio della classifica dei cannonieri di tutti i tempi della Serie A (Nordahl dista 25 reti, ndr.). Un occhio, ovviamente, va anche alla Nazionale: rimane sempre il problema centravanti e Spalletti ha chiamato Immobile solamente per il suo esordio in panchina. Da qui a fine campionato ha l'occasione per provare a rientrare nei 23 per gli Europei: ogni gol ora pesa il doppio, per il biancoceleste e per l'azzurro.