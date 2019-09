Lazio, Immobile e Luis Alberto per ripartire: Inzaghi conta su entrambi

Non erano tra i convocati per la partita di Europa League contro il Cluj. Alla disfatta in terra romena hanno assistito da casa, ma non vi hanno preso parte. L'umore di Ciro Immobile e Luis Alberto, quindi, è sicuramente migliore rispetto a quello del resto della squadra. E una buona disposizione d'animo aiuta a lavorare al meglio in vista di domenica. Perché contro il Parma è proprio su loro due che fa affidamento Inzaghi. Così si spiega la decisione di lasciarli a Roma, assieme a Stefan Radu e allo squalificato Adam Marusic. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, entrambi contro la Spal non sono riusciti a soddisfare le pretese del mister. Che quindi ha pensato che concedergli un po' di riposo potesse essere la scelta più giusta. Il giudizio finale, però, spetta al campo. Nella partita di domenica sera (20.45) la squadra avrà bisogno di ritrovarli con la determinazione e l'entusiasmo delle prime due partite di campionato. Ora più che mai c'è bisogno che i grandi tornino a essere tali.

