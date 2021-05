Lazio, Immobile saluta Inzaghi: il bomber a caccia di nuove certezze

Tra di loro si era creato un feeling meraviglioso. Non solo mister e attaccante, ma prima di tutto grandi amici dentro e fuori dal terreno di gioco. Una sintonia incredibile quella che c'era tra Simone Inzaghi e Ciro Immobile tradotta in una valanga di gol messa a segno dal numero 17 negli ultimi anni. Il tecnico, però, ha detto addio alla Lazio dopo un lungo percorso intrapreso nel 2016. Nel suo prossimo futuro c'è l'Inter che, proprio pochi giorni fa, ha concluso il rapporto con Antonio Conte. Ciro saluta Simone, se ne va un allenatore che lo ha fatto esaltare e rendere al meglio. Il bomber è stato uno dei fedelissimi del tecnico piacentino, anzi Il fedelissimo. Nessuno è stato impiegato più di Ciro sotto la gestione Inzaghi, ben 17979 minuti in campo. I due insieme hanno fatto le fortune della Lazio, ma non c'è tempo per guardarsi alle spalle. Immobile saluta e ringrazia il mister per ciò che ha fatto e adesso vorrà riconfermarsi l'attaccante spietato qual è anche con una nuova guida tecnica.