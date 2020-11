Lazio, Immobile sempre più king: numeri da capogiro anche in Champions

Ciro Immobile è tornato a pieno regime con la sua Lazio. Lo stop forzato causa Covid sembra avergli dato uno stimolo in più anziché bloccarlo e da quando è rientrato in campo ha siglato 3 gol e 1 assist in due partite. Le ultime due reti sono state quelle segnate nella magica notte Champions vissuta dai biancocelesti all'Olimpico contro lo Zenit, gara con la quale gli uomini di Inzaghi hanno mosso un passo importante verso la qualificazione agli ottavi.

I NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Immobile in Champions ha una media gol spaventosa. Il bomber di Torre Annunziata va in gol ogni 54 minuti, meglio di Morata (55) e Haaland (58). Nell'anno solare in corso, il conteggio totale dei suoi gol è di 26 e solo Lewandowski, Ronaldo e Haaland hanno fatto meglio rispettivamente con 34, 32 e 31 centri. Nelle 8 partite di questa stagione in cui è potuto scendere in campo ha già messo la sua firma 7 volte, una media in linea con i suoi ritmi fuori dall'ordinario. Mancano 8 gare prima della sosta di Natale e Immobile punta a migliorare ancora queste statistiche.

