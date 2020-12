Lazio, Immobile straccia record: dai traguardi raggiunti ai nuovi obiettivi

Se tanto sta facendo bene la Lazio di Inzaghi, buona parte del merito, soprattutto in zona gol, va attribuita a Ciro Immobile. Non è una novità, certo, ma è giusto sottolinearlo ancora una volta perché l'abitudine non "normalizzi" i numeri dell'attaccante. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il bomber partenopeo continua a stracciare record su record e non sembra assolutamente essere sazio. Sono 9 le partite consecutive in cui va a segno, la sua migliore striscia da quando è alla Lazio, battendo così il record di Bernardini risalente al 1923. Anche in Champions si sta facendo valere, segnando in tutte le sue prime 4 apparizioni di quest'anno nel torneo come prima di lui avevano fatto solo Del Piero (stagioni 95/95 e 97/98) e Filippo Inzaghi (02/03).

OBIETTIVI - Nella classifica marcatori della Champions, davanti a lui con 4 reti ci sono solo Morata, Rashford e Haaland a quota 6. Se la Lazio riuscirà ad andare avanti, Immobile potrebbe mettere nel mirino anche questo obiettivo. D'altronde i numeri in Serie A sono eloquenti: 141 centri complessivi, a -1 dalla top 30 di tutti i tempi dove raggiungerebbe gente come Vieri, Di Vaio, Pulici e Ibrahimovic. E poi c'è Piola. Difficile riprenderlo per le marcature nel campionato italiano (274), ma per quanto riguarda i gol fatti in maglia biancoceleste la distanza è di 23 centri, uno score raggiungibile da uno che viaggia alla media di Ciro.

