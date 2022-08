Lazio, inizia il tour de force: 6 gare in 18 giorni, scatta il turnover

Calendario fitto e inevitabilmente Sarri sarà chiamato a fare delle rotazioni per alternare i tanti uomini a disposizione...

RASSEGNA STAMPA - Dopo il successo sull'Inter non c'è tempo per i festeggiamenti per la Lazio di Maurizio Sarri. I mondiali a dicembre in Qatar hanno compresso il calendario e così da qui alla sosta per la Nations League i biancocelesti sono attesi da sei partite in 18 giorni. Una partita ogni 72 ore per Immobile e compagni. Si inizia mercoledì sul campo della Sampdoria e si continua con un altro big match quando sabato all'Olimpico arriverà il Napoli. Giovedì 8 scatta l'Europa League e la Lazio ospiterà il Feyenoord. Altro match casalingo l'11 (anche se le date devono essere ufficializzate) contro il Verona, prima delle due trasferte con Midtylland e Cremonese che chiuderanno questa prima fase di gare. Insomma bisogna stare sul pezzo e non sbagliare niente. Visti i tanti impegni ravvicinati serviranno le energie di tutti e Sarri inizierà a fare le rotazioni. Se alla vigilia del match con l'Inter ha detto di non amare il turnover programmato sarà inevitabile vedere volti nuovi gara dopo gara. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, nella prima fase della stagione è fondamentale trovare equilibri e sarebbe corretto proseguire con gli stessi uomini, ma è impensabile che questo accada per così tante partite consecutive e con così poco riposo. Gila, Casale, Radu, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Pedro e Luis Alberto si scaldano per farsi trovare pronti. Non va poi dimenticato Maximiano che potrebbe tornare in Europa League, oppure dopo la sosta. Deciderà Sarri che attende la chiusura del mercato per capire se avrà un ultimo regalo, un terzino sinistro mancino sarebbe gradito. Il mister dovrà fare i conti con così tanti impegni ravvicinati e dovrà essere bravo a ruotare gli uomini a disposizione.