Lazio - Inter, il cuore dell'Olimpico batte più che mai: grande risposta dei tifosi

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Inter è pronta a infuocare lo Stadio Olimpico. Gli animi sono accesi sia per l'importanza che riveste la partita come primo big match stagionale e sia per lo scontro con alcuni ex, Simone Inzaghi primo fra tutti. Venerdì sera sarà l'occasione per rivedere ancora una volta, dopo Lazio - Bologna, stadio pieno di tifosi biancocelesti. Con la riapertura della campagna abbonamenti è arrivata a 24.917 tessere vendute, la campagna acquisti ha riacceso gli animi dei sostenitori e del mondo Lazio. Dati che portano via via ad un crescendo anche per quel che concerne il numero dei tagliandi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nella serata di ieri si sono registrati oltre 45.000 biglietti totali, 21.000 quelli venduti. La sensazione è che i numeri sono destinati a crescere fino al fischio d'inizio delle 20:45. Il cuore dello Stadio Olimpico pulsa a non finire, la Lazio aspetta i suoi tifosi per accompagnarla in questo nuovo banco di prova, tra i più importanti di questo nuovo anno.