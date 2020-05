Lazio, Inzaghi è pronto per gli allenamenti collettivi: ecco cosa cambia

LAZIO, ALLENAMENTI COLLETTIVI - Controllo fatto, tamponi negativi, squadra a posto. La Lazio, per fortuna, non ha dovuto fare i conti con ostacoli dell'ultima ora e i test sono filati lisci come l'olio. Ciò significa che la ripresa degli allenamenti collettivi, ora che sono permessi, i biancocelesti presumibilmente li riprenderanno ad inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì. Ci sarà nel piano di lavoro di Inzaghi e del suo staff una inevitabile modifica del lavoro: come riporta la rassegna di Radiosei, via alle partitelle e spazio alla tattica per tornare a fare come una volta. Serve riprendere confidenza con i movimenti di reparto e con l'intesa tra compagni in vista della ripresa della Serie A, sempre più vicina.

Lazio, tamponi tutti negativi: si avvicina la ripresa degli allenamenti collettivi

