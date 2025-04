Lazio, Isaksen come una superstar: in attacco nessuno come lui, è record

RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen mira il bersaglio e spara dritto in rete. Una palla raccolta in profondità, lo scarico di Dele-Bashiru portava già a uno spiraglio di gloria e così è stato. E' bastato poco per il danese per infilarsi e buttare la palla in rete. Per lui si tratta del quarto centro in campionato, suo record personale in 31 presenze. Una vera e propria rinascita per chi come lui era rimasto da una parte con Maurizio Sarri.

Il danese l'ha spesso ripetuto, Baroni crede in lui, la fiducia è una delle sue armi a suo favore, ora guizza a destra e l'esplosione di felicità a Bergamo sotto la Curva laziale è solo l'epilogo di un quadro di amore e rivalsa con se stesso. Come riporta il Corriere dello Sport, da gennaio nessuno ha calciato più volte di lui nella Lazio, in generale e nello specchio, tra campionato e Coppe. Venticinque tiri totali e 18 nello specchio.

Non solo, anche i dribbling sono dalla sua parte: 23 completati. A questo si aggiunge la media-gol di Zaccagni, quattro gol per l’Arciere, tre per il danese da inizio 2025. A Bodø, nella terra dei cugini scandinavi, tornerà titolare. E da titolare rigiocherà il derby, è uno dei pochi costretti agli straordinari.