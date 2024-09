Lazio, jolly Vecino: il motivo dell'addio alla nazionale uruguaiana

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Matias Vecino il jolly della Lazio, anche per Baroni. Ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma è concentrato solo a fare bene in biancoceleste. L'ex Inter e Fiorentina è la carta in più in mezzo al campo, l'eventuale sostituto di tutti gli altri centrocampisti e la pedina che consente al mister di cambiare più moduli anche a gara in corso.

Uomo di fiducia di Sarri, muscoli e dinamismo con Tudor ed elemento importante anche per Baroni. Matias resta un calciatore chiave a prescindere dalla guida tecnica. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, l'addio alla nazionale uruguaiana è stato pensato e doloroso. Per la prima volta vivrà una stagione senza i lunghi viaggi prima delle partite. Ha scelto di dedicarsi interamente alla Lazio e agli ultimi anni di carriera. E' un Vecino full time.