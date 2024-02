Lazio, Kamada e Sarri due mondi opposti: tanti dubbi sul futuro del giapponese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esperienza di Kamada alla Lazio era iniziata con le aspettative più alti e i più buoni propositi. Lotito e Sarri ci credevano, sapevano che aveva bisogno di tempo per integrarsi, per capire le dinamiche della squadra e per entrare a pieno nella mente del tecnico, ma il tutto non si è concretizzati. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico e lo stesso giocatore, appreso di appartenere a due stili di gioco totalmente diversi, si sono allontanati. Il giapponese ha cercato di adattarsi come mezzala senza riuscirci nel modo richiesto, poi la mancata convocazione da parte della Nazionale lo ha buttato giù. Ancora tutto da capire il suo futuro, se sarà lontano o ancora vicino alla Lazio: il suo contratto è in scadenza a giugno, se dovesse partire, lo farà a parametro zero. A lui la scelta di rinnovare o meno, ma a queste condizioni non è facile pensare che possa vestire un altro anno alla Lazio, soprattutto con Sarri in panchina.