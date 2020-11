Lazio, l'analisi dei nuovi arrivi: bene Akpa e Reina, attesa Muriqi, Fares può crescere

Sono sette gli acquisti del mercato estivo della Lazio. I nuovi arrivati, chi più e chi meno, stanno dando una mano a Simone Inzaghi che adesso dispone di una rosa più ampia e più competitiva. Gli innesti hanno permesso al mister di provare nuove soluzioni tattiche e di cambiare la squadra a partita in corso, anche passando alla difesa a 4. La rosa è stata puntellata con colpi mirati.

I NUOVI - C’è chi come Akpa Akpro è arrivato in punta di piedi e già si è conquistato un ruolo importante in squadra. Inzaghi fa grande affidamento su di lui perché un giocatore con le sue caratteristiche mancava a questa Lazio. Un altro chiamato spesso in causa è Fares, vista anche le assenze sulla corsia sinistra. L’esterno algerino è stato chiamato spesso agli straordinari. Deve ancora ambientarsi ed inserirsi al meglio negli schemi di Inzaghi, ma qualcosa l’ha già messa in mostra, vedi l’assist in acrobazia per Immobile in Lazio-Bologna. Anche Hoedt si sta integrando gradualmente. Ha alternato buone prestazioni ad alcuni svarioni come quello che consente a Lukic di segnare il gol del momentaneo 3-2. Rende di più da centrale della difesa a 3 con Acerbi spostato sulla sinistra. 284 minuti per Muriqi che ancora deve farsi conoscere da tutti. Il Pirata è entrato bene nella manovra offensiva della Lazio, si muove e lavora per la squadra. Lì davanti manca ancora qualcosa, ha inciso poco ma avrà tempo per riscattarsi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è visto pochissimo Gonzalo Escalante che era partito con il piede giusto nel ritiro di Auronzo ma poi è stato frenato dagli infortuni. Oltre ad Akpa, l’unico nuovo acquisto che ha trovato il gol è Andreas Pereira con il bel diagonale di Torino. Il brasiliano ha giocato diversi spezzoni e ha dimostrato di saper giocare a tutto campo. Deve ancora trovare la forma migliore. Da un dubbio a una certezza, Pepe Reina. Il portiere spagnolo è diventato praticamente il primo portiere della Lazio data la prolungata assenza di Strakosha. Pepe è sì un uomo spogliatoio ma anche un grande professionista e lo ha dimostrato con ottimi interventi tra i pali e dando sicurezza al reparto difensivo.

QUALIFICAZIONI MONDIALI, L'ARGENTINA DI CORREA FERMATA DAL PARAGUAY

LAZIO, LE PAROLE DELL'AVVOCATO GENTILE

TORNA ALLA HOME PAGE