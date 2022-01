Lazio, l'Arechi e la Salernitana sono un tabù: i numeri

RASSEGNA STAMPA - Sabato la Lazio sarà di scena all'Arechi per affrontaren la Salernitana che viene dal successo sul campo del Verona. Non sarà una sfida semplice anche per l'aspetto ambientale visto che sarà la prima da ex per Claudio Lotito. Non solo perché, come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, ci sono 4 avversarie che la Lazio non ha mai battuto in trasferta in serie A: Lucchese, Modena, Pro Vercelli e Salernitana. Contro i granata poi le aquile non hanno mai fatto un punto e non hyanno mai segnato nei tre precedenti. Nel 1945 i capitolini si inchinarono per 2-0. Stesso risultato due anni più tardi, mentre più significativo è l'ultimo precedente datato 1998. I campani si imposero grazie a un tiro dalla distanza di Giacomo Tedesco deviato dall'ex Marco Di Vaio. L'unico successo laziale a Salerno è arrivato in Coppa Italia: 3-2 nel 1982 deciso all'84' da un colpo di testa di Giordano.