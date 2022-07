Lazio, l'esperimento riuscito di Sarri: Cancellieri può essere il vice Immobile

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ogni tifoso tornato da Auronzo di Cadore ha raccontato delle indubbie qualità di Matteo Cancellieri, determinato ad emergere e pronto a mettersi a completa disposizione di Maurizio Sarri. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico toscano è intenzionato a trasformare il classe 2002 da esterno a punta centrale, per questo in ritiro ha cercato di capire se il ruolo di vice Immobile potesse essere ricoperto dall'ex Verona, convinzione che già Sarri aveva ma che necessitava una conferma sul campo. Conferma che è arrivata sotto le Tre Cime di Lavaredo, dove il ragazzo si è dimostrato completamente a suo agio al centro dell'attacco. Sulle corsie esterne infatti, non troverebbe poi tanto spazio, data la presenza di titolari fissi e riserve inamovibili come Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni, Luka Romero e Raul Moro (il quale però dovrebbe partire per accumulare esperienza).