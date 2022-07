Calciomercato Lazio, a Raul Moro serve esperienza: le possibili destinazioni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le corsie laterali biancocelesti sono affollatissime, con Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro, Cancellieri e Luka Romero che non lasciano spazio alle qualità di Raul Moro. Le gerarchie sono chiare, per questo si vuole permettere allo spagnolo di fare esperienza altrove, soprattutto per valutarne l'effettivo talento. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il 19enne avrebbe rivelato alla famiglia di non voler passare un altro anno tra panchina e tribuna e la Lazio (che crede in lui) sembra essere d'accordo, sia perchè sono stati spesi più di 6 milioni per portarlo nella Capitale, sia perchè la certezza delle sue qualità è confermata dall'inserimento del suo nome nella lista dei candidati per il Golden Boy 2022. Per lui si pensa ad un prestito: la prima idea era quella di inserirla nell'operazione Ilic col Verona, ma recentemente sembra spuntato il nome del Como.