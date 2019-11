Lazio, la sana concorrenza Caicedo-Correa: l'ecuadoriano prende quota

In attesa che i nazionali facciano rientro a Roma, la Lazio si gode la coppia d'attacco Correa-Caicedo. I due, nell'amichevole di ieri con la Primavera, hanno segnato 5 reti: insieme si divertono e fanno divertire. Una delle poche occasioni - come ricorda la rassegna di Radiosei - che hanno avuto per duettare, per il resto la loro è una sana competizione per un posto al fianco di Ciro Immobile.

CORREA: L'argentino è diventato freddo, sotto porta è più cinico e concreto. Ha messo a segno 5 reti nelle ultime 5 partite, 6 in totale in 12 giornate: ha già superato il suo record personale. Quest'anno al "Tucu" è stato chiesto un maggiore sforzo, Inzaghi lo vuole più decisivo in zona gol e Correa ha risposto presente. In molti dicono che quello non è il suo vero ruolo, ma il fantasista biancoceleste in questa nuova veste è davvero irresistibile.

CAICEDO: L'esplosione di Correa è andata - per forza di cose - a discapito dell'ecuadoriano che ha visto il suo spazio ridursi inesorabilmente. In termini di gol, è fermo a quello del 29 settembre contro il Genoa. Anche se ieri in amichevole ha fatto vedere quanto volontà abbia di rimettersi in mostra. Ora però Correa è avanti nelle gerarchie e lui deve inseguire, aspettando il momento giusto per riprender quota: un po' come ha sempre fatto nei suoi 3 anni alla Lazio.

