Lazio, la sosta al momento giusto: il piano di Baroni tra campionato ed Europa

RASSEGNA STAMPA - Ultime settimane di lavoro, poi si torna a fare sul serio nel centro sportivo di Formello. Marco Baroni, dopo un inizio altalenante, vuole trovare continuità. Il tecnico fiorentino crede nella squadra che ha, crede nei suoi ragazzi e vuole sfruttarli per giocarsi al meglio le carte davanti a un'occasione per lui irripetibile, come quella di allenare la Lazio. Il 16 settembre la Lazio tornerà in campo contro l'Hellas Verona. Sarà l'occasione per tentare di ottenere la seconda vittoria consecutiva e contare su una rosa al completo, con i ritorni di Gila e Pellegrini, ma anche con un Castrovilli se non in forma, quasi. Il centrocampista sarà il jolly di questa Lazio. Dopo aver fatto chiarezza sulla scelta, condivisa con la società, di essere escluso dalla lista Uefa, il numero 22 vuole dare tutto quello che ha in campionato. Baroni, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ieri lo ha provato sulla trequarti, ma lui può essere un jolly, un calciatore da schierare in ogni ruolo del centrocampo.

TUTTI AVRANNO LA PROPRIA OCCASIONE - Al rientro dalla sosta lo spazio in campo aumenterà per tutti. Dopo la partita contro gli scaligeri inizierà il tour de force campionato-coppa che andrà avanti fino alla fine di gennaio, in virtù del cambio di format dell'Europa League, con in mezzo anche gli ottavi di Coppa Italia in programma a dicembre. Tutti potranno giocarsi le proprie carte, a partire dal portiere con Mandas che spera di poter far rifiatare Provedel ed essere lui il titolare europeo (un'alternanza simile a quella vista tra Musso e Carnesecchi con l'Atalanta nella passata stagione). Ma non solo. Partito Casale, l'Europa League potrebbe essere l'occasione anche per vedere in campo il nuovo acquisto Samuel Gigot, così come per far ruotare ancora una volta un reparto offensivo che fino a oggi ha avuto come unica certezza la titolarità di Castellanos in attacco e Zaccagni sull'out di sinistra.

IL PIANO - Marco Baroni dovrà stabilire un piano, una linea da seguire ma che allo stesso tempo potrà variare quotidianamente in base al rendimento dei calciatori sul campo d'allenamento. La meritocrazia alla base delle scelte, poi incideranno anche la qualità tecnica e tattica. Baroni vuole una squadra pronta a spendersi, a dare tutto per novanta minuti, vuole trasformare quel che di buono si è visto, in qualcosa di bello.