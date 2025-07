Lazio, la verità su Gascoigne: smentita la versione dei tabloid sul ricovero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Buone notizie sullo stato di salute di Paul Gascoigne. Secondo quanto riferito dai suoi legali e riportato dal Corriere dello Sport, l’ex centrocampista della Lazio si sarebbe recato al pronto soccorso lo scorso venerdì in modo del tutto volontario e non in ambulanza come riportato inizialmente da alcuni media. Il motivo del ricovero era legato a un problema alla gola che lo affliggeva da tempo.

Dopo una breve degenza in ospedale, Gascoigne è stato dimesso lunedì ed è potuto rientrare a casa. Attualmente, il 58enne sta bene e si sta riprendendo. Questa versione dei fatti smentisce quanto raccontato dai tabloid britannici, secondo cui l’ex calciatore sarebbe stato trovato privo di sensi da un amico e trasportato d’urgenza in terapia intensiva. Fortunatamente, la situazione si è rivelata meno grave del previsto e Gascoigne può ora proseguire il recupero in serenità.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.