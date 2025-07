Calciomercato Lazio | Cessione congelata per Gigot: tutto dipende da Patric

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Gigot continua ad essere in bilico. Arrivato come rinforzo esperto lo scorso anno per Baroni, con Sarri le gerarchie sono cambiate e potrebbe ritrovarsi a fare il quinto centrale. Il tecnico toscano, infatti, sembra preferire Provstgaard e Patric come vice Romagnoli e Gila, motivo per cui il francese potrebbe essere ceduto se arrivasse un'offerta allettante. Tuttavia, la sua cessione al momento è congelata.

Il motivo lo svela Il Messaggero e riguarda le condizioni fisiche non ottimali di Patric. Prima di prendere decisioni definitive su Gigot, il club vuole valutare attentamente lo stato del difensore spagnolo, che resta un punto di riferimento per esperienza e affidabilità. Solo se Patric darà segnali confortanti nelle prossime settimane, la società potrebbe dare il via libera alla partenza dell’ex Marsiglia, ma non prima della fine del mercato.

