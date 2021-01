Lazio, la Vigor Perconti su Koulibaly: "Si è allenato con noi un anno". E Bianchessi risponde

Ha fatto notizia il tesseramento alla Lazio di Larsson Koulibaly, classe 2003 proveniente dalla Costa d'Avorio che è stato presentato pochi giorni fa dal responsabile del settore giovanile biancoceleste Mauro Bianchessi come un ragazzo che fino a poco tempo fa "non aveva mai toccato un pallone". Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, su questa affermazione ha avuto da ridire il presidente della Vigor Perconti, Maurizio Perconti, che sui social ha scritto: "Koulibaly è stato, per un anno intero e con l’autorizzazione della sua tutor, allenato e preparato fisicamente alla Vigor Perconti. Gli abbiamo messo a disposizione tutte le attrezzature necessarie e soprattutto gli abbiamo garantito la presenza di un intero staff tecnico e atletico, oltre che un supporto medico. Dopodiché, con il placet della stessa tutor che se ne occupa, la Lazio ha deciso di prelevarlo e tesserarlo. Legittimamente, s’intende. Tuttavia, sostenere pubblicamente che il ragazzo non aveva mai toccato il pallone ed è stato scoperto per caso oltre a non corrispondere affatto a verità è una grave mancanza di rispetto verso la mia società. Gli osservatori della Lazio hanno più volte visto allenarsi Koulibaly prima di decidere di tesserarlo come loro calciatore". Non ha tardato ad arrivare però la controrisposta di Bianchessi: "Mai è stato segnalato da nostri osservatori, perché non giocando partite non poteva essere individuato. A luglio 2020 ho visto il ragazzo su segnalazione dell’assistente sociale e si è allenato sempre con noi fino al 28 dicembre, quando è stato tesserato. La FIGC e la UEFA certificano che non sia mai stato tesserato da nessuna società. Questi sono dei dati di fatto".