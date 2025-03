Lazio, lavoro extra per Dele-Bashiru: obbiettivo tornare in campo contro il Torino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a rituffarsi nel campionato dopo la sosta per le Nazionali. I biancocelesti sono chiamati a rialzare la testa dopo il brutto ko contro il Bologna già dalla sfida contro il Torino in programma lunedì 31 marzo all’Olimpico.

Mister Baroni spera di recuperare alcune pedine fondamentali tra cui Dele-Bashiru. Il nigeriano ha sfruttato questa pausa per le nazionali per lavorare sodo dopo essere finito, al rientro in campo, nuovamente ko. Il tecnico ha deciso di metterlo dentro nel finale de match contro il Viktoria Plzen ma la caviglia, che lo tormenta dalla gara contro il Venezia, non gli ha lasciato scampo costringerlo a saltare la sfida contro il Bologna.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport per Dele-Bashiru esiste una tabella di marcia specifica per tentare il recupero contro il Torino. L’ex Hatayspor ha lavorato in questi giorni con sgambate differenziate nel weekend per provare ad accorciare i tempi di recupero. Mister Baroni spera di ritrovarlo per arricchire le rotazioni a centrocampo. Ogni giocatore a questo punto della stagione diventa fondamentale visti i tanti impegni ravvicinati e l’importanza dei prossimi match.