Lazio, lavoro extra per Vecino: ecco cosa ha fatto in attesa dei biancocelesti

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Matias Vecino, dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter lo scorso 30 giugno, ha continuato ad allenarsi per conto suo. il giocatore voleva farsi trovare pronto per la Lazio e per Maurizio Sarri. Un lavoro personalizzato dopo un paio di stagioni difficili in nerazzurro. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore si è allenato in prima battuta nella sua palestra personale e poi nel centro sportivo della nazionale uruguaiana insieme ad altri svincolati di lusso come Edinson Cavani e l'ex biancoceleste Martin Caceres. Il centrocampista nella giornata odierna si sta sottoponendo alle visite mediche di idoneità e poi potrà siglare il suo contratto. Domani potrà riabbracciare mister Sarri che l'ha fortemente voluto alla Lazio e l'ha già allenato all'Empoli nella stagione 2014-2015. Un rinforzo di esperienza e personalità per la linea mediana del mister biancoceleste.