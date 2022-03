Lazio, Lazzari ai blocchi di partenza: lo sprint finale dev'essere suo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'infortunio lo ha rallentato, ma ora è di nuovo pronto ai blocchi di partenza per sfrecciare nello sprint finale. Manuel Lazzari è tornato a disposizione di Sarri contro il Venezia dopo che l'infortunio muscolare lo avesse tenuto fuori per un mese. Il terzino della Lazio si è fatto male nel suo miglior momento e ora vuole riprendersi ciò che si era conquistato. Mancano 8 partite alla fine della stagione e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il posto sulla fascia non è stato conquistato: il tecnico toscano ha variato molto tra le alternative, prima con Radu, poi Patric e Hysaj. Gli affondi di Lazzari sono mancati al gioco biancoceleste, in questo finale di stagione devono essere l'arma in più per raggiungere l'obiettivo.