Lazio, Leiva punta la ripresa del campionato. Tempi più lunghi per Lulic

Segue le tappe verso il rientro in campo Lucas Leiva, vuole farsi trovare pronto per la sua Lazio in caso di ripresa del campionato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il centrocampista brasiliano sta seguendo il protocollo riabilitativo in seguito all'operazione al ginocchio e ne sta rispettando i tempi: circa 50 giorni per tornare in campo dall'operazione del 4 aprile, già nella prima settimana di maggio potrà ricominciare a correre. Tempi più lunghi per Senad Lulic, operato due volte alla caviglia: il capitano biancoceleste sta portando avanti la riabilitazione a Berna, in Svizzera, è atteso a Roma nei prossimi giorni. Più probabile che ce la faccia per le ultime 7-8 partite se la Serie A dovesse riprendere a giugno.