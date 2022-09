Lazio, lo Stadio Olimpico è sempre più pieno e in trasferta...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Quest'anno il coro "Tu non sarai mai sola" acquista ancora più significato. Si, perché nella stagione corrente i laziali stanno dimostrando un'enorme voglia di vivere la squadra dagli spalti dell'Olimpico. Contro lo Spezia si attendono almeno 35.000 spettatori e ora, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si punta a quota 40.000. Al termine della campagna abbonamenti "Avanti Insieme" è emerso il dato finale di 26.193 tessere sottoscritte. Per la sfida di domenica alle 12.30 si dovrà aggiungere alla quota fissa di pubblico i 9.000 biglietti venduti. Anche in trasferta i Laziali non si sono fatti attendere: il settore ospiti di ogni stadio finora è sempre andato sold-out e sarà lo stesso per l'impegno aeuropeo contro lo Sturm Graz per il quale sono stati venduti oltre 800 biglietti.