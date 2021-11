Lazio, Lotito invita Reja: anche l'ex allenatore in udienza dal Papa

Sarà una giornata ricca di emozioni quella di domani per la Lazio. Non solo il big match contro la Juventus in programma alle 18:00 allo stadio Olimpico ma anche per la bella iniziativa "Fratelli Tutti" portata avanti dalla società e dal presidente Lotito e ispirata dal Papa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ci sarà anche un ospite speciale, qualcuno che a Roma conoscono bene. Proprio il patron biancoceleste ha infatti voluto che l'ex allenatore Edy Reja partecipasse sia alla gara di domani e all'amichevole che si terrà domenica al Fersini alle 14:30.

Reja e Lotito hanno da anni un rapporto stretto e l'attuale ct dell'Albania domani sarà presente all'udienza con il Papa e poi si siederà in panchina a Formello: sarà lui a guidare la squadra del Papa mentre Maurizio Sarri sarà a capo della rappresentativa della World Rom Organization. L'arbitro speciale sarà Ciro Immobile coadiuvato da due giocatori che sceglierà il bomber della Lazio.