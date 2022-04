Lazio, Lotito - Sarri e il futuro: l'incontro a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima il bilancio poi l'incontro, questa la promessa fatta, e rispettata, dal presidente Lotito a Sarri. Nella giornata di ieri il patron è arrivato a Formello e dopo aver parlato con la squadra ha incontrato l'allenatore. Il tema è quello solito, il futuro, delineato a dicembre con l'annuncio di un rinnovo fino al 2025 che non è mai decollato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'incontro non ha prodotto un accordo: ci vorrà del tempo e soprattutto ci sarà da capire se ci sono le basi per continuare insieme.

Il nodo è quello del mercato: Sarri è rimasto scottato da quanto accaduto a gennaio, a giugno chiede la rivoluzione con l'acquisto di 7/8 giocatori per rifondare una parte della rosa. Con molta probabilità Lotito aspetterà la fine della stagione per avere un quadro completo, poi si deciderà il futuro.